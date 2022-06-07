لوكا مودريتش “باقٍ” مع ريال مدريد

يستعد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش (36 عامًا) لتجديد عقده مع ريال مدريد بحسب مصادر يومية “آس” الإسبانية الخاصة الثلاثاء 7 يونيو.

وقالت “آس” إن مودريتش اتفق على تجديد عقده لمدة موسم واحد ليستمر مع ريال مدريد في مجريات الموسم المقبل 2022-2023.

ولمع اسم مودريتش بالمواسم الأخيرة مع النادي الملكي، خاصة في عام 2018 عندما حقق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتم تكريم مودريتش أمس الاثنين في مباراة منتخب بلاده كرواتيا أمام فرنسا بدوري الأمم الأوروبية بمناسبة وصوله إلى 150 مباراة دولية.

من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي بملعب “سانتياغو برنابيو”.

وفد مودريتش إلى ريال مدريد صيف عام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، ويقضي حاليًا موسمه الـ11 تواليًا مع الملكي.