رسامة جداريات تحقق أمنيتها بالمشاركة في موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

مواهب شبابية وطنية واعدة من الجنسين تحتضنها منطقة “جدة آرت بروميناد” لتعبر عن قدراتها وخبراتها وتحقق أمنياتها بالمشاركة في موسم جدة ونثر إبداعاتها أمام الزوار.

موسم جدة أتاح للشباب من الجنسين المشاركة بالمهن والهوايات والحرف التي يجيدونها عبر أجنحة متوزعة في أرجاء المنطقة، ومن بين هذه المواهب مواهب متخصصة في الرسومات بكافة أنواعها.

الرسامة لينا البلوشي تتحدث عن رحلتها في البحث عن الشغف بممارسة المهنة التي أحبتها وأبدعت فيها حيث تختص بالرسم على المنتجات المنوعة، وعن هذه المهنة تقول إن موسم جدة كان فرصة كبيرة لها لاسيما أن هذه المنطقة تساعدها على الإبداع بفعاليتها المتنوعة وواجهتها البحرية الجميلة وكثافة زوارها.

وتعتبر لينا فن الرسم جزء من حياتها اليومية التي تمارسها منذ 20 عام ، وقد طورت نفسها من خلال مشاركاتها بالفعاليات المتنوعة، كما أنها تخصصت أكاديمياً بتصميم المنتجات وهو ما منحها الخبرة في تقديم فن تصميم المنتجات والرسومات للزوار.

وترسم لينا على الأزياء والجلود التي تعد الرسم عليها من المهام التي تتطلب تركيز عالي واتقان احترافي لتكون النتيجة متميزة وملفتة للنظر، كما أنها ترسم على كرة السلة والشنط وغيرها من المقتنيات الشخصية التي يرغب فيها الزائر، وتقضي ما يقارب 3 ساعات متواصلة لحين الإنتهاء من الرسمة وتستخدم فيها 24 نوع من الأدوات الإحترافية حتى الإنتهاء من تفاصيل الرسمة المطلوبة التي يرغب فيها الزبون، كما أنها ترسم على جداريات المنازل وهو ما منحها المزيد من الثقة في ذاتها لتنطلق.