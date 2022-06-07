خطة تشيلسي للتخلص من لوكاكو

أصبح من المعلوم للجميع أن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي صيف 2021 خطأ ندم عليه اللاعب كثيرًا بحسب تصريحاته لوسائل الإعلام.

أنهى لوكاكو موسم 2021-2022 هدافًا لإنتر ميلان وقاده لحصد لقب الدوري الإيطالي، لكنه انتقل بنهاية الموسم إلى تشيلسي مقابل نحو 100 مليون يورو.

وأظهر لوكاكو رفقة تشيلسي مستويات باهتة ليخرج بعدها إلى الإعلام مصرحًا بأنه نادم على الانتقال للبلوز، وإنه فقط يريد العودة إلى إنتر ميلان.

بحسب صحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية، فإن تشيلسي لا يرغب بدوره في استمرار لوكاكو، ويخطط لإعادته إلى إنتر ميلان في الميركاتو الحالي.

لكن النادي الإيطالي لا يستطيع تحمل راتب لوكاكو المرتفع (350 ألف يورو في الأسبوع) لذلك أبدى تشيلسي استعداده لتحمل نصف راتب لوكاكو.

وسيعمل تشيلسي على نقل لوكاكو (29 عامًا) إلى إنتر ميلان بالإعارة الموسم المقبل 2022-2023 مع وضع بند الشراء النهائي في صيف 2023.