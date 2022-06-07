الرياضة

بوغبا يحدد “شروط” فريقه القادم!

محمد ابو الوفاaccess_time8 / ذو القعدة / 1443 هـ       7 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
بول بوغبا

نشرت شبكة “Goal” تقريرًا حول الفريق القادم للفرنسي بول بوغبا (29 عامًا) بعد مغادرة ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي.

 

وأسدل بوغبا الستار على 6 مواسم متتالية بقميص مانشستر يونايتد، إذ وفد إليه صيف عام 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو.

 

وعقب نهاية عقد بوغبا مع الشياطين الحمر بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022 أعلن اللاعب رحيله عن مانشستر يونايتد وعدم تجديد عقده.

 

يتنافس حاليًا 3 أندية رئيسية للفوز بخدمات بول بوغبا بالمجان في الميركاتو الصيفي للعام 2022، وهم باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة.

 

وحدد بوغبا في مقابلة مع “UNINTERRUPTED” شروط اختيار فريقه المقبل: “أريد الأفضل، أفكر في تجميع كل العناصر الجيدة معًا بفريق واحد”.

 

يضيف اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا: “أرغب فقط في لعب كرة القدم والاستمتاع بما أفعله، أريد أن أكون سعيدًا حقًا”.

 

يختتم بوغبا بأهم جزئية في الحديث: “الشعور بالتقدير أمر مهم للغاية، مع نادٍ وجماهير تحبك، حينها تكون متزن عقليًا وتسمتع بما تفعله”.

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