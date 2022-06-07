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المملكة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية جنوب غرب نيجيريا

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1443 هـ       7 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وشددت الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، راجية للمصابين الشفاء العاجل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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