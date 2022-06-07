اختتام فعاليات يوم الشباب الخليجي

الرياض- البلاد

اختتمت أمس الاثنين فعاليات يوم الشباب الخليجي في نسخته الأولى، التي أقيمت في المملكة ونظمتها وزارة الرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، كإحدى مبادرات لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت فعاليات يوم الشباب الخليجي الذي أقيم في واحة الملك سلمان بالرياض، العديد من الفقرات، كان في مقدمتها كلمة الافتتاح، التي ألقاها وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، فيما تحدث الشباب بعد ذلك عن تجاربهم وقصصهم الملهمة في مجالاتٍ عدة، كما اشتملت الفعاليات على معرضٍ مصاحب للحضور.

الجدير بالذكر أن يوم الشباب الخليجي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب، وإبراز جهود دول المجلس بالاهتمام بهم، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية، في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.