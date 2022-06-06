محافظ عقارات الدولة يتفقد مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

تفقد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه مجمّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، بهدف الوقوف على استعدادات المجمّع وجاهزيته لتقديم خدماته للمنظومة الحكومية خلال موسم حج هذا العام 1443 / 2022.

وزار معاليه خلال جولته عددًا من مقرّات ومباني الجهات الحكومية التي تشارك خلال حج هذا العام، للتأكّد من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافّة، وذلك بما يخدمهم ويسهّل من مهمتهم خلال الموسم، ومن بينها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك برنامج مستشفى قوى الأمن حيث العيادات الطبية بالمجمّع للعاملين فيه من جميع الجهات الحكومية المستفيدة، إضافةً إلى مكتب مشاريع وزارة المالية.

كما عقد معاليه اجتماعًا مع لجنة الحج بالهيئة لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتطويرها، بما يكفل توفير الجودة والكفاءة للمجمع، ويعزز تكامل أدوار الجهات الحكومية والخروج بتنظيم ناجح لموسم الحج.