لا فرق بين السكر البني والأبيض

جدة ـ البلاد

أوضح مجلس الصحة الخليجي حقيقة وجود فوارق بين السكر البني والأبيض، وأيهما الصحي والأفضل في الاستخدام عند الحاجة.

وبيَّن المجلس أن الحقيقة العلمية تؤكد عدم وجود فروقات صحية كبيرة بين نوعي السكر، وأن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية، فيما تحتوي ملعقة السكر الأبيض على 16 سعرة.

وأضاف أن السكر البني يحتوي على الدّبس؛ لذا يكون لونه بنياً، أما الأبيض فلا يحتوي عليه، كما أن السكر البني أكثر حلاوة من السكر الأبيض. وأشار إلى أن النوعين متشابهان في مخاطر تؤدي للعديد من الأمراض؛ منها: السمنة، وداء السكري، وأمراض القلب.

وأفاد المجلس مؤخراً أن للسكر العديد من المسميات؛ لكن أضرارها واحدة، وأن الحد الأعلى المسموح من السكر للأطفال هو 24 جراماً للأعمار بين 7 – 10 سنوات، و19 جراماً بين 4 – 6 سنوات، وتجنب تناوله للأعمار أقل من 4 سنوات.