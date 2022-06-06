صفعة مدوية لـ”الإخوان” جنوب تونس

تونس – البلاد

يُنبذ “الإخوان” أينما حلوا وارتحلوا، بدليل أن بلدان العالم تلفظهم وتعتبرهم عناصر إرهابية تمارس التطرف وتنشر الفساد وسط المجتمعات، لذلك جاء طرد زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي من محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس، ليبرهن أن جميع الدول العربية لم تعد تتقبل وجود عناصر تنظيم الإخوان بين أفراد مجتمعاتها، ويؤكد أن الغنوشي لن يكون له مكان في عالم السياسة أو العودة للسلطة مجددا.

ورفع أهالي محافظة صفاقس شعار “ارحل” أمس (الأحد)، في وجه الغنوشي الذي يؤدي زيارة لجنوب البلاد، لتحسس مدى شعبيته المتلاشية، وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس حركة النهضة، حيث تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، لعملية طرد الغنوشي من محافظة صفاقس، وقطع الطريق أمامه للوصول إلى وسط المحافظة. وحيث ما حل زعيم الإخوان طارده التونسيون بهتاف: “يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، وتنهال عليه عبارات “ارحل” كرد على الجرائم والاغتيالات والإرهاب وسنوات حكم الإخوان الفاشلة، إذ زار الغنوشي السبت محافظة تطاوين الجنوبية، وتعرض للطرد بنفس الطريقة المهينة من الأهالي هناك.

عمليات الطرد المتواصلة تظهر بأنه بمجرد مغادرة راشد الغنوشي مقر حركة النهضة، تتلاشى قداسته، ويتحول إلى مطرود خلال صولاته وجولاته في كامل تراب تونس، وتلاحقه شعارات تدين جرائمه. يحاول زعيم الإخوان حشد مريديه عله يعثر على شرعية جديدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 17 ديسمبر المقبل، غير أنه صدم من حملات الطرد في محافظات الجنوب خاصة وأنه كان يعتقد أن هذه المحافظات مضمونة بالنسبة للإخوان. وسبق للغنوشي أن صرح عام 2019 بأن حركة النهضة ليست في حاجة إلى تنظيم حملة انتخابية في محافظات الجنوب (7 محافظات من أصل 24) باعتبارها مضمونة. والمحافظات السبع هي صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة، فيها مليونان و600 ألف نسمة من جملة 10 ملايين تونسي، في حين يشغل ممثلوها في البرلمان التونسي 53 مقعداً من أصل 217، أي ما يناهز ربع المقاعد.

وأظهرت المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس منذ عام 2011 أن الجنوب التونسي كان الخزان الانتخابي للإخوان، إذ فازت النهضة بأغلب المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر الانتخابية في تلك المناطق. وفي انتخابات 2011، فازت النهضة بـ89 مقعداً، وقد سجلت أعلى نسب تصويت في محافظات الجنوب بـ3 مقاعد من جملة 4 في محافظة تطاوين، أما في محافظة مدنين فقد حازت 5 مقاعد من جملة 9 و4 مقاعد من جملة 7 في دائرة قابس.