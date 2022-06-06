“سوبردوم” تحتضن ثالث المعارض العالمية في موسم جدة

جدة : خالد مرضاح

تنطلق في منطقة سوبردوم يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو فعاليات معرض “ستان لي سوبر كون” أحد المعارض العالمية الشهيرة التي يستضيفها موسم جدة 2022 ضمن الفعاليات والمعارض العالمية التي يشهدها الموسم.

ويشهد المعرض إعلاناً خاصاً بمناسبة مرور 100 عام على ولادة أسطورة قصص الكوميك “ستان لي” الرئيس السابق لشركة مارفل كومكس كحدث استثنائي، حيث ستتاح الفرصة لزوار الموسم والمهتمين بشخصيات الكوميك العالمية ليكونوا جزءاً من حفل التكريم الذي يتوقع أن يستقطب العديد من عشاق هذه الشخصيات العالمية الشهيرة.

ويحتضن المعرض الذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 11يونيو (6) أجنحة عالمية مصاحبة لهذه الفعالية، مثل معرض الساعات السينمائية الحصري، ومعرض بريميير الذي يمنح المشجعين فرصة لمشاهدة الكتب النادرة وقراءتها.

وسيتيح المعرض لمحبي شخصيات الأبطال الخارقة والمميزة في الأفلام والمسلسلات الشهيرة رؤية تفاصيل هذه الشخصيات على أرض الواقع، كما ستقام العديد من التجارب التفاعلية المناسبة لكل الأعمار والكثير من العروض الفنية والموسيقية العالمية، كما يضم المعرض متاجر متنوعة توفر مجموعة مميزة من الهدايا التذكارية.

ويعكس معرض “ستان لي سوبر كون” تنوع المنتج الترفيهي في موسم جدة، وتعدد خيارات الفعاليات التي يوفرها للزوار، وحرصه على استقطاب أبرز نجوم الترفيه والفن والألعاب في العالم.