دي ماريا “على أبواب” برشلونة

أصبح الجناح الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا (34 عامًا) قريبًا من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني طبقًا لوسائل إعلام صادرة الاثنين 6 يونيو.

بحسب إفادة من يومية “ماركا” الإسبانية من مصادرها، فإن دي ماريا تواصل مع إدارة برشلونة وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لإبرام الصفقة.

انتقال دي ماريا إلى برشلونة سيكون في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وأسدل دي ماريا الستار على 7 أعوام متتالية مع باريس سان جيرمان، إذ انتقل إليه صيف 2015 من مانشستر يونايتد مقابل 63 مليون يورو.

سجّل أنخيل دي ماريا 7 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة بقميص النادي الباريسي في الموسم الماضي 2021-2022 من الدوري الفرنسي.

وبعد تأكيد رحيله عن باريس، بادرت إدارة برشلونة بالتواصل مع دي ماريا للحصول على خدماته في صفقة مجانية لن تكلف خزائن النادي شيئًا.