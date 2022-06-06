المحليات

السفير الياباني يشيد بالمملكة كوجهة عالمية في السياحة والترفيه

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو القعدة / 1443 هـ       6 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أكد السفير الياباني لدى المملكة السيد فوميو إيواي أن المملكة أصبحت وجهه سياحية عالمية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية واعدة، معرباً خلال زيارته اليوم لقرية الإنيمي اليابانية في منطقة سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة عن سعادته بالعروض اليابانية المقدمة ضمن فعاليات الموسم، وتخصيص جزء من الموسم لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين.
واطلع السفير الياباني خلال الجولة على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات، حيث أشاد في هذا الصدد بما وصل إليه قطاع الترفيه في المملكة من تطور، وتنوع في الفعاليات وتعدد الخيارات أمام الجمهور، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات السياحية والترفيهية في المملكة واليابان، بما يدعم صناعة الترفية في المملكة.

وأبدى السفير الياباني إعجابه بموسم جدة وبالتوزيع الجغرافي الدقيق لمواقع الفعاليات، وحرص الموسم على أن تتناسب الفعاليات المقامة مع كافة الفئات العمرية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *