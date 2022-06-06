البيئة تدعو إلى تصحيح أوضاع الآبار غير المرخصة

جدة ـ البلاد

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي أن فرع الوزارة بالمنطقة يسعى إلى تعزيز دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

لذلك، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة إلى المسارعة بالإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة، حيث يهدف الفرع إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الآبار المرخصة، وتجنب الغرامة.

وأبان أن العقوبة المنصوص عليها في “لائحة المخالفات والعقوبات” أن حفر بئر بدون رخصة تصل إلى (25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة)، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة. وأوضح أن الوزارة أطلقت حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة لكافة الأغراض الزراعية أو الصناعية أو البلدية وغيرها إلى سرعة تصحيح وضعها، والاستفادة من المهلة التي تنتهي بتاريخ 19/2/1444هـ.

الحملة تأتي استناداً إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، الذي جاء في مادته الثالثة والسبعين ما نصه “يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام” حيث يعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.