الرياضة اتحاد القدم يعتمد آلية المشاركة في كأس السوبر بشكلها الجديد

الرياض- البلاد

أعلن اتحاد كرة القدم آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد، التي ستبدأ اعتبارا من الموسم المقبل 22/23. وقرر الاتحاد السعودي في وقت سابق تغيير شكل البطولة لتقام من 3 مباريات بدلا من مباراة واحدة؛ حيث يشارك فيها بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه. واعتمد الاتحاد السعودي اليوم الاثنين آلية المشاركة في البطولة وذلك على النحو التالي:

نصف النهائي 1 : بطل الدوري يواجه وصيف الكأس

نصف النهائي 2 : بطل الكأس يواجه وصيف الدوري وأوضح الاتحاد السعودي أنه في حال تكرار فريق واحد على الأقل من الفرق الأربعة فإنه سيتم اللجوء إلى ترتيب الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مع إجراء قرعة مفتوحة لتحديد أطراف مباراتي نصف النهائي. تجدر الإشارة إلى أن الفيحاء ضَمن المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر بصفته بطلا لكأس الملك للموسم الحالي 21/22، فيما انحصر التنافس على لقب الدوري بين الاتحاد والهلال مع بقاء جولتين فقط على ختام الدوري. وحلّ الهلال وصيفا للفيحاء في بطولة كأس الملك، ما يعني أن صاحب المركز الثالث في الدوري هذا الموسم سيشارك رسميا في النسخة المقبلة من كأس السوبر.