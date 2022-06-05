50 ألفا من “الصفقة الماسية” لتأثيث بيت العمر

جدة- البلاد

انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، وإيماناً بالدور التنويري للمعلمين والمعلمات، قرر مجلس إدارة الصفقة الماسية العقارية في جدة برئاسة رجل الأعمال والمطور العقاري ثامر بن محمد المعشي منح كل معلم أو معلمة ممن تنطبق عليهم شروط الصفقة الماسية العقارية مبلغ 50 ألف ريال لتأثيث بيت العمر الذي يتم شراؤه من قبل الصفقة الماسية.

وأكد المعشي على الدور الذي تضطلع به وزارة التعليم ومنسوبوها، وخصوصاً المعلمين والمعلمات تجاه المجتمع السعودي، مثنياً على جهودهم في ارتفاع مستويات العملية التعليمية والتربوية تطبيقاً لمناهجها، ومبادراتها الخلاقة.

من جانب آخر، أبدت الصفقة الماسية العقارية استعدادها للتوسع والتواجد، في عدد من مدن المملكة والخليج العربي في دبي والبحرين من خلال افتتاح فروع لها، والبدء في إطلاق مشاريع عقارية كبيرة، والظفر بأكبر شريحة من مواطني دول الخليج العربي.

وأوضح المعشي أن المجموعة من أوائل المؤسسات والشركات التي طبقت الكود السعودي، ومنحت عملاءها ضمانات تمتد إلى 25 عاماً.

يذكر أن الصفقة الماسية العقارية في جدة، قد استحوذت مؤخرا على بلكات خام في عدد كبير من أحياء محافظة جدة تزيد قيمتها على مليار و200 مليون ريال لتطويرها بما يليق بعروس البحر وسكانها.