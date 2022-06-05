وزارة الرياضة تنظـم فعاليات يوم الشباب الخليجي

تنطلق غداً الاثنين 6 يونيو 2022م، فعاليات يوم الشباب الخليجي، الذي يقام في نسخته الأولى بالمملكة وتنظمه وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، كأحد مبادرات لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف فعاليات يوم الشباب الخليجي إلى تعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب وابراز جهود دول المجلس بالاهتمام بهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم واستثمار طاقات الشباب الايجابية في إطار تمكين مجتمعي فعال ومستمر.
وتتضمن الفعاليات التي ستقام في واحة الملك سلمان بالرياض وتنطلق عند السابعة مساءً وحتى العاشرة، الاحتفاء بإنجازات الشباب الخليجي وتكريم الشباب المبدع والمتميز إلى جانب استعراض قصص النجاح الملهمة للشباب بالإضافة لمعرض مصاحب سيكون لعامة الحضــور.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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