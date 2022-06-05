مشاورات أوروبية لوقف الحرب الأوكرانية

كييف – البلاد

أكدت وسائل إعلام عالمية، أن هناك مشاورات أوروبية؛ من أجل التوصل إلى هدنة مرتقبة للحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا.

وقال مسؤولون أمريكيون، وفقا لشبكة “سي إن إن”: إنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض، بينما قالت الشبكة الأمريكية: إن إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر الشهر الماضي أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي “الناتو” مقابل بعض الضمانات الأمنية. ولفتت إلى أن إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو. ونوهت الشبكة بأنه بالرغم من أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات، فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ “لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا”.

وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون، وفقا لـ”سي إن إن”، على أن هناك قلقا متزايدا من أن الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في “انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى، وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.