كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية

البلاد : وكالات

أطلقت كوريا الشمالية اليوم (الأحد) مجموعة من الصواريخ الباليستية ، ردا على مناورات بحرية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة على الأقل باتجاه المياه الدولية بأعالى البحار في الشرق في غضون 35 دقيقة صباح الأحد.

واتهمت سول كوريا الشمالية بالاستفزاز.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إختبار الصواريخ الباليستية، والتي يمكنها حمل رؤوس نووية.

ووفقاً لتقارير، حلقت الصواريخ لمسافة تتراوح بين 110 و670 كيلومتراً قبل أن تسقط في بحر اليابان، المعروف أيضاً لدى الكوريين بالبحر الشرقي. وبلغ ارتفاع تحليق الصواريخ ما بين 25 إلى 90 كيلومتراً.

ويصل مدى الصاروخ الباليستي قصير المدى إلى حوالي ألف كيلومتر.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن ممثل عسكري قوله إن هذا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية خلال واحد. وعادة ما تكون هذه الصواريخ، سطح سطح.

كما اعتبرت أحدث جولة من اختبارات الصواريخ من جانب كوريا الشمالية إظهاراً للقوة في كوريا الجنوبية.

وأجرت بيونغ يانغ العديد من اختبارات إطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 25 مايو (أيار) الماضي.

ويعد إطلاق اليوم الأحد الاختبار الثامن عشر هذا العام . ويأتي بعد يوم واحد من اختتام بحرية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورة استمرت 3 أيام في بحر الفلبين وشاركت فيها حاملة الطائرات الأمريكية “يو اس اس رونالد ريجان”.

وتعتبر كوريا الشمالية مثل تلك المناورات العسكرية المشتركة بمثابة استفزاز عدواني. ومن ناحية أخرى، تنظر واشنطن وسول إلى برنامج بيونغ يانغ للصواريخ والأسلحة النووية على أنه تهديد.