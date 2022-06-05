القهوة رفيق اليوم.. تأثير صحي غير متوقع قد يقي من مرض خطير

القهوة تمثل رفيق بداية اليوم، فإذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لبدء يومك بفنجان من القهوة.

فقد كشفت دراسة حديثة أن فنجانا واحدا على الأقل يوميا كفيل بخفض خطر الإصابة بالفشل الكلوي الحاد (AKI).

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في 5 مايو في مجلة Kidney International Reports، أمرا مهما.

وكشفت أن أولئك الذين يشربون أي كمية من القهوة كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بأمراض القلب.

والأوعية الدموية، مع أكبر انخفاض لوحظ في المجموعة التي شربت كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

وذلك بنسبة (مخاطر أقل بنسبة 22% – 23%).

ويقول المؤلف المشارك في الدراسة شيراغ باريك، دكتوراه في الطب: “نعلم بالفعل أن شرب القهوة على أساس منتظم .

قد ارتبط بالوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني.

وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد.

ويمكننا الآن إضافة انخفاض محتمل في مخاطر القصور الكلوي الحاد إلى القائمة المتزايدة من الفوائد الصحية للكافيين”.

ويشار إلى أن الفشل الكلوي الحاد، أو القصور الكلوي الحاد

كما وصفته مؤسسة الكلى الوطنية، هو “حالة مفاجئة من الفشل الكلوي أو تلف الكلى الذي يحدث في غضون ساعات قليلة.

أو بضعة أيام”.

ويؤدي هذا إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يجعل من الصعب على الكلى الحفاظ على التوازن الصحيح للسوائل في الجسم.

ويعد الفشل الكلوي الحاد حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

وتختلف أعراض القصور الكلوي الحاد تبعا للسبب وقد تشمل: خروج كمية قليلة جدا من البول من الجسم.

تورم في الساقين والكاحلين وحول العينين، إعياء وضيق في التنفس، ارتباك، غثيان، ألم صدر.

وفي الحالات الشديدة، نوبات صرع أو غيبوبة.

ويظهر هذا الاضطراب بشكل أكثر شيوعا في المرضى المقيمين في المستشفى.

الذين تتأثر الكلى لديهم بالإجهاد والمضاعفات الطبية والجراحية.