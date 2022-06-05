“الخارجية” تتعاون مع “سبل” لتسهيل إنهاء إجراءات تصديق الوثائق

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع البريد السعودي “سبل”، خدمة إنهاء إجراءات تصديق الوثائق عبر مكاتب البريد السعودي بمختلف مناطق المملكة، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية إطلاق الخدمة من قبل، معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي.

وتعمل الخدمة، على استلام المعاملات من المستفيدين عن طريق فروع البريد المنتشرة في جميع مناطق المملكة، ثم إعادتها للمستفيدين بعد انتهاء الخدمة المقدمة من قبل وزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، حيث تأتي هذه الخدمة بهدف تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية للمستفيدين.