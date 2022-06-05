التجارة” تحذر الشركات من التضليل

الرياض – البلاد

تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية، حثت وزارة التجارة عموم الشركات العاملة في المملكة على الالتزام بنظام الشركات وعدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمساهمين ونشر قوائمها المالية، والحرص على عدم تضمين التقارير أو القوائم المالية المقدمة للشركاء أو الجمعيات العامة أي بيانات كاذبة أو مضللة وذلك وفقاً لما نصت عليه بنود نظام الشركات.

ودعت الوزارة في بيان لها، الشركات إلى عقد الجمعيات العامة العادية خلال مواعيدها المحددة وعدم تعطيل الدعوة إليها وتأخير انعقادها، بالإضافة إلى تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على كل الوثائق اللازمة.

وأكدت “التجارة” أهمية تمكين كل من يحق لهم وفق نظام الشركات الاطلاع على أوراق الشركة والحسابات والمستندات والوثائق الخاصة بها، وإعداد المحاضر الخاصة بالاجتماعات وتدوينها، وتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة وفقاً لما نص عليه النظام.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة وفاعلة وجاذبة، وحفظ حقوق الشركاء والمتعاملين وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.