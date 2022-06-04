موسم جدة.. عالمي

جدة : خالد مرضاح

تحول موسم جدة إلى حدث عالمي فريد ومحط أنظار السياح والزوار في دول المنطقة والعالم بفعالياته ذات الطابع العالمي والتي أضفت أجواءً كرنفالية استثنائية اختلطت فيها الفعاليات الترفيهية بالثقافية بالفنية وغيرها .

فمن الحفلة الغنائية العالمية التي أحياها الفنان العالمي خوسيه بالفين وفرقة الDJ العالمية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل مساء أمس وشهدت حضوراً غفيراً من الزوار من داخل المملكة ومن عدد من دول العالم، إلى الفعاليات الثقافية والفنية الهندية والبنجلاديشية التي شهدتها حديقة الأمير ماجد نهاية الأسبوع، إلى فعاليات معرض بساط الريح الذي احتضنته قبة سوبردوم، مروراً بالعديد من الفعاليات العالمية الأخرى سواءً في قرية الأنيمي اليابانية بسيتي ووك، وغيرها، كانت الجماهير تتنقل من منطقة إلى أخرى للاستمتاع بتعدد الفعاليات وتنوعها .

وشهدت الحفلة الغنائية العالمية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل حضور أشهر نجوم الفن والDJ في العالم بقيادة العالمي خوسيه بالفين أحد أفضل 10 فنانين في العالم، كما احتضنت حديقة الأمير ماجد نجوم فنية شهيرة على مستوى الهند ودول آسيا للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية، كما شهدت فعاليات سوبردوم معرض بساط الريح الذي استقطب أشهر مصممي الأزياء والحرف من مختلف دول العالم، بينما تواصل قرية الأنيمي الأولى من نوعها في العالم فعالياتها العالمية بسيتي ووك وسط إقبال كبير من الزوار من مختلف دول العالم.

كما تستقبل المطاعم العالمية الفاخرة بنادي اليخوت تقديم مختلف الأطباق العالمية للزوار بمشاركة أشهر طباخي الشيف بالعالم، وسط أجواء رائعة على أنغام معزوفات فرق الموسيقى العالمية الشهيرة، لتنقل الزائر في رحلة عالمية نحو الإبداع والتميز في موسم قدم كل شيء لإسعاد زواره.