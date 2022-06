ماني يحسم “رحيله” عن ليفربول!

قطع السنغالي ساديو ماني (30 عامًا) الشك باليقين، وقال إنه سيرحل عن صفوف ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي للعام 2022.

ظهر ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب بلاده السنغال أمام بنين، السبت، في تصفيات مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تُقام في كوت ديفوار.

ووجّه أحد الصحفيين سؤالًا إلى ماني حول رأيه في أن 60 أو 70% من الشعب السنغالي يريدون رحيله عن ليفربول، فإجاب ماني: “سأفعل ما يريدون”.

تصريح ماني اعتبرته الصحافة الإنجليزية بمثابة تأكيد على الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، الذي قدّم عرضًا شفهيًا بالفعل لليفربول.

وعرض بايرن ميونيخ 30 مليون يورو للحصول على خدمات ماني، لكن النادي الإنجليزي يريد استمرار اللاعب المخضرم إلى نهاية عقده الممتد إلى 2023.

وذكرت تقارير أن ماني ودّع زملائه في ليفربول بعد الخسارة من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 0-1 مايو الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن ماني يقضي موسمه الـ6 تواليًا مع ليفربول، بعد أن انتقل إليه عام 2016 من ساوثهامبتون مقابل 42 مليون يورو، كأولى صفقات المدرب كلوب.

"I will do what they want"

Sadio Mane says he will do what the people want when responding to an online poll in Senegal which said 60-70% of people want him to leave Liverpool. pic.twitter.com/jKoU9fMQgQ

