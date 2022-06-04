ضبط (13702) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف وترحيل أكثر من 10 ألف مخالف .

وفي التفاصيل بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13702) مخالف، منهم (8362) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3513) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1827) مخالفًا لنظام العمل.

و بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (253) شخصًا، (50%) منهم يمنيو الجنسية، و(41%) إثيوبيو الجنسية، و(9%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما تم ضبط (16) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (76836) وافداً مخالفًا، منهم (73539) رجلاً، و(3297) امرأة.

و تم إحالة (64752) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2613) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10985) مخالفًا.