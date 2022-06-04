سعودية متخصّصة في رسومات الأنيمي تلفت الأنظار بسيتي ووك

جدة- خالد بن مرضاح

شكلت رسومات الأفلام المتحركة والأنيمي مجالاً نشطاً لإبراز إبداعات الشباب من الجنسين من عشاق الأنيمي ومحتوياتها المتنوعة.

ويكتض “الشارع الياباني” بقرية الأنيمي إحدى المناطق الفرعية بسيتي ووك في موسم جدة بالزوار يومياً للاستمتاع بعروض وفعاليات الأنيمي، حيث تشير الرسامة لمى الشرهان التي اتخذت من إدارة إحدى المطاعم اليابانية مقراً لها في عملية التنظيم والإشراف والترحيب بالزوار فخرها واعتزازها بالدور الذي تقدمة كونها متخصصة في رسم الأنيمي وبثقافته والتي تعتبر نفسها جزء من الجمعية السعودية للأنميشن في الفعاليات التي تقيمها الجمعية.

وتقول الرسامة لمى بالرسم المخصص للأنيميشن إن موسم جدة منحها فرصة التعرف على أكبر شريحة من المجتمع والتعريف بموهبتها وتطوير قدراتها وإمكانياتها في الرسم.

وعن هذه الهواية تشير بأن هوايتها في مجال الأنيمي دفعتها للعمل في الشارع الياباني حيث تخصصت أكاديمياً في الرسوم المتحركة في جامعة عفت وطبقت موهبتها في موسم جدة، كما سبق لها أن مثلت جامعة عفت في مهرجان “هيروشيما” لأفلام الأنيمي في اليابان للإطلاع على الأفلام ومشاهدة الثقافة اليابانية في الأنيمي خلال العام 2018 والذي ساهم في تطوير موهبتها.

وعن الإقبال على هذه الرسومات تقول إنها تفاجأت بأعداد كبيرة من الزوار الهواة للأنيمي الذين يرتادون الشارع الياباني، حيث تتلقى العديد من الإستفسارات بثقافة الأنيمي، وتجد في الشرح لهم وخدمتهم متعة كبيرش.