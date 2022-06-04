صحة و عافية دراسة: البيض يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية!

أكدت الدراسات أن البيض له فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية والشرايين، حيث أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الهامة منها البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة ، وبناءا على ذلك وجدت دراسة أن تناول بيضة واحدة يوميا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يساعد البيض على تعزيز مناعة الجسم كما أنه مهم لصحة العضلات والعظام ، وتناول البيض مفيد لصحة البشرة والجلد ، كما أن من فوائد البيض أيضا منع الإصابة بفقر الدم ويساعد استهلاك البيض عل حماية العيون من الأمراض.