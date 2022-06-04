صحة و عافية

دراسة: البيض يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية!

فرناس حفظيaccess_time5 / ذو القعدة / 1443 هـ       4 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أكدت الدراسات أن البيض له فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية والشرايين، حيث أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الهامة منها البروتينات عالية الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة ومضادات الأكسدة ، وبناءا على ذلك وجدت دراسة أن تناول بيضة واحدة يوميا قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يساعد البيض على تعزيز مناعة الجسم كما أنه مهم لصحة العضلات والعظام ، وتناول البيض مفيد لصحة البشرة والجلد ، كما أن من فوائد البيض أيضا منع الإصابة بفقر الدم ويساعد  استهلاك البيض عل حماية العيون من الأمراض.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *