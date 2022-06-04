جوجل يحتفل بذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز

احتفل محرك البحث العالمي جوجل بذكرى ميلاد الفنان المصري محمود عبدالعزيز، التي توافق 4 يونيو، عبر تغيير صفحته الرئيسية.

واختار “جوجل” صورة للفنان الراحل محمود عبدالعزيز من فيلم الكيت كيت الذي تم إنتاجه عام 1991 ليضعها على واجهته الرئيسية.

حصل النجم الراحل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأت انطلاقة محمود عبدالعزيز من مسلسل “الدوامة” في عام 1973، ثم شارك في بطولة فيلم “الحفيد” في عام 1974، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، وكان يضم كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل نور الشريف وميرفت أمين وعبدالمنعم مدبولي.

في خلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلمًا سينمائيًّا، وخلال تلك الفترة ظلَّ يقدِّم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.

منذ عام 1982 بدأ بالتنويع في أدواره؛ فقدَّم فيلم “العار” ورسَّخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوَّع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في “العذراء والشعر الأبيض”.

بلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلمًا، قام فيها بدور البطولة، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

في عام 2004 م قدَّم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التلفزيوني محمود المصري والذي جسَّد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدأوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.

ورحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض.