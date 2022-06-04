ثغرة “قانونية” تنقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة

يهدف نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) من بايرن ميونيخ الألماني عبر استغلال ثغرة قانونية في عقد اللاعب.

يخطط البارسا لاغتنام المادة “14” من لوائح تعاقدات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” والحصول على خدمات ليفاندوفسكي، والتي بنودها:

– يحق للاعب المحترف الرحيل عن فريقه بعد مرور 3 سنوات في عقده.

– يدفع اللاعب قيمة الراتب المتبقي في عقده، وحينها يصبح لاعبًا حرًا.

– يجب أن يتجاوز عمر اللاعب 28 عامًا.

– حال استيفاء الشروط، يتقدم اللاعب بطلب لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

– حال موافقة “كاس” فإن اللاعب يدفع المبلغ المحدد ويرحل عن فريقه.

تنطبق الشروط جميعها على ليفاندوفسكي، إذ تجاوز عمره 28 عامًا، ومر على عقده مع بايرن ميونيخ 3 سنوات، لكن المشكلة الحقيقة في قيمة الراتب السنوي.

يتبقى عام واحد على نهاية عقد اللاعب مع بايرن ميونيخ، ويقدر قيمة الراتب السنوي بـ23 مليون يورو، وهو مبلغ كبير للغاية كي يتحمله ليفاندوفسكي وحده.

في هذه الحالة سيتدخل برشلونة ويدفع المبلغ كاملًا (23 مليون يورو) للحصول على ليفاندوفسكي، بالنظر إلى أن بايرن يطلب 50 مليون يورو لترك اللاعب.

أي أن برشلونة سيحصل على خدمات روبرت ليفاندوفسكي بنصف المبلغ الذي حددته إدارة بايرن ميونيخ، والتي ترفض التفريط في اللاعب بسهولة.