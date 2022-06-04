المحليات

العدل: مركز تدقيق الدعاوى ينجز أكثر من 116 ألف عملية خلال شهر مايو

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1443 هـ       4 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشفت وزارة العدل عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى أكثر من 116 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال شهر مايو لهذا العام 2022.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد؛ تحقيقاً للعدالة الناجزة.

وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية، والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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