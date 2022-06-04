إتاحة فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير

الرياض : البلاد

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، على تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين من استخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر منصة أجير .

وتتيح الوزارة من خلال هذه الخدمة التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم، حيث أن “سوق العمل الإفتراضي” التابع للمنصة يتيح للمنشآت – المصرح لها بالعمل في موسم الحج – عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة إلكترونية، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

يذكر أن “أجير” يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي و ذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة “أجير الحج” إلكترونياً بشكل ميسر عبر الرابط التالي (https://www.ajeer.com.sa) .

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين فيه، والذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.