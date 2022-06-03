“بساط الريح” يختتم فعالياته المقامة ضمن موسم جدة غداً

جدة- البلاد

يختتم معرض “بساط الريح 21” مساء غدٍ السبت فعالياته المقامة ضمن موسم جدة 2022 في منطقة سوبردوم، بعدما عروض وفعاليات متنوعة قدمها على مدار خمسة أيام.

وفتح المعرض الذي شهدت فعالياته إقبالاً كبيراً من الزوار فرصاً متنوعة للمصممين والمصممات السعوديين، كما مهد لخلق العديد من الشراكات وعرف بمنتجات المشاركين وطاقاتهم الإنتاجية والتصديرية.

وبرزت خلال المعرض صناعات سعودية وخليجية وعربية متعددة بداءً من الإكسسوارات والملبوسات والتحف والمفروشات المنزلية والتصاميم المختلفة.

وحظين فعالية “أنا جزء” الفنية بإعجاب الحضور الذي أشاد بمجسمات الرأس ثلاثية الأبعاد التي بلغ عددها 32 مجسم، من إنتاج 28 فناناً وفنانة من شباب الوطن طرحوا فيها نظرتهم الفنية الخاصة، كما لقيت الفعالية دعم ملحوظ من خلال بيع عدد كبير من المجسمات التي يعود ريعها للخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة الخيرية للرعايا الصحية المنزلية للمرضى المحتاجين.