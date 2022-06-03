الدولية

الكويت ترحب بإعلان تمديد الهدنة في اليمن

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1443 هـ       3 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : البلاد

رحبت دولة الكويت اليوم بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي.

وشددت الخارجية الكويتية في بيان لها على دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه ويرفع معاناته.

وثمنت جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن التي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وذلك بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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