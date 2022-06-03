“الشورى” يناقش تعزيز برامج التنمية الريفية

جدة – عادل بابكير

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا –عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس؛ تمهيدًا لتقديم تقاريرها حيالها في الفترة المقبلة.

وضمن الموضوعات التي بحثتها اللجنة خلال الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443هـ، كما تناولت اللجنة ما جاء في التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ، وما احتواه التقرير من معلومات وأرقام تشرح أداء المركز خلال عام التقرير، وذلك للعمل على إعداد تقرير اللجنة ورفعه للمجلس. وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) للعام المالي 1442/1443هـ، وناقش الاجتماع أداء البرنامج خلال العام المالي الماضي، حيث ستعد لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال التقارير لرفعها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

من جانب آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، تدارست خلاله التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1442/1443هـ، الذي أحيل لها من المجلس لدراسته.