أجهزة المرور العربية تدعو إلى إنشاء وحدات للهندسة المرورية

تونس- واس

دعا المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة المرور بالدول الأعضاء إلى العمل على استشارة أجهزة المرور قبل بناء المنشآت الكبيرة؛ خاصة المراكز التجارية بحيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور عند ارتياد هذه المنشآت.

وطالب في ختام أعماله التي انعقدت بالعاصمة التونسية أمس الدول الأعضاء التي لا توجد لديها هياكل أو وحدات للهندسة المرورية بإنشاء مثل هذه الهياكل والوحدات لدورها البالغ في نجاح التخطيط العمراني المروري.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بالعمل على تخصيص مسارات خاصة بالدراجات في الطرق الجديدة والمتنزهات، بما يعزز السلامة المرورية، ويحول دون تسبب تلك الدراجات في حوادث الطرق.وطلبوا من الأمانة العامة (المكتب العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة) إعداد تصور نموذجي شامل للتعامل مع الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية وتعميمه على سائر الدول العربية للاستفادة منه.وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، من بينها المملكة، فضلاً عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.