13 مليارا ضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض- البلاد

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” أن إجمالي قيمة الضمانات الصادرة حتى نهاية الربع الأول 2022 بلغت 13.3 مليار ريال، وبإجمالي قيمة تمويل من خلال الجهات التمويلية المتعاونة البالغ عددها (33 جهة) بمبلغ 14 مليار ريال، مما أسهم في توفير التمويل لعدد 5921 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

وأوضح همام هاشم مدير عام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال المستفيدة من التمويل المضمون في نفس الفترة بلغ نحو 1024 منشأة مما شكل نسبة الاستفادة 17%، حيث بلغ قيمة التمويل 2.1 مليار ريال، كما بلغت قيمة الضمانات 2 مليار ريال، مبيناً أن ذلك جاء نتيجة زيادة جهات التمويل المتعاونة مع كفالة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، لزيادة إسهام المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أن عدد المنشآت المستفيدة من التمويل المضمون خلال الربع الأول في عام 2022 بلغ نحو 447 منشأة وبقيمة ضمانات تصل إلى 869 مليون ريال وبقيمة تمويل 915 مليون ريال مما يشير إلى أن برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” قد عزز من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين واستمرار قطاع المنشآت بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وتجسيداً لدور البرنامج المهم والحيوي فـي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة.