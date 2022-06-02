محافظ جدة يُدَشِّنُ ملتقى ” نحو المليون “

جدة : البلاد

دَشَّنَ صاحبُ السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظُ جدة اليوم ملتقى “نحو المليون” الذي تُنظِّمُهُ أمانةُ جدة ممثلةً في الإدارة العامة للعلاقات المجمعية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي.

ويناقشُ الملتقى عدداً من المحاور؛بهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بها إلى المكانة التي تستحقها في المجتمع،بحضور نخبة من الشخصيات المهمة من المتخصصين والمهتمين والأكاديميين؛ الذين يديرون عدداً من المحاور الرئيسية نحو تحسين جودة الحياة عبر المبادرات البلدية ودعم الموهوبين وتعزيز دور الأسرة في دعم أبنائِها وصقل مواهبهم في هذا الجانب.

وتأتي مشاركةُ أمانةِ جدة في تنظيم ملتقى “نحو المليون” في إطار دورها لدعم برامج ومبادرات جودة الحياة التي تُنفِّذُ عدداً من المشاريع،من ضمنها؛برامج التطوع المجتمعي في قطاعات الرياضة والثقافة والترفيه والسياحة والبلديات وقطاعات أخرى .

وعُقِدَتِ اليوم ضمن فعاليات الملتقى ورشةُ عمل بعنوان “نحو المليون متطوع ” على مسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي،استعرضت عدداً من التجارب واللقاءات الحوارية بمشاركة عدد من المستشارين،لمناقشة موضوعات تتعلق بجودة الحياة في النظام البلدي والمجتمع والتنمية المستدامة والمناخ.

يذكرُ أن الورشةَ الأولى للملتقى كانت قد عقدت الاثنين الماضي بمقر الغرفة التجارية بجدة تحت عنوان “مخيم نحو المليون” للتعريف بشغف العمل التطوعي وإدارة وتسويق المبادرات التطوعية.

كما شهدَ صاحبُ السمو الأمير سعود بن جلوي توقيع اتفاقية تعاون بين محافظة جدة،ممثلةً ببرنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” مع أمانة محافظة جدة ، كما كرَّمَ سُموُّهُ الداعمين للملتقى.