ريال مدريد يتعاقد مع أنطونيو روديغير

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني الخميس 2 يونيو بشكل رسمي مع الدولي الألماني أنطونيو روديغير (28 عامًا) قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ووقّع روديغير عقدًا يربطه مع ريال مدريد لمدة 4 مواسم قادمة، ومن المنتظر تقديمه لجماهير النادي في ملعب “سانتياغو برنابيو” الاثنين المقبل.



انتقال روديغير إلى ريال مدريد جاء في صفقة مجانية إثر انتهاء عقده مع تشيلسي، وعدم رغبة اللاعب في إبرام عقد جديد مع النادي اللندني.

أسدل روديغير الستار على 5 مواسم مع تشيلسي بعد قدومه في 2017 من روما الإيطالي، وسيكون اللاعب الألماني الـ11 في تاريخ ريال مدريد.

خاض روديغير 205 مباراة مع تشيلسي، وحقق 5 ألقاب في المجمل، منها كأس دوري أبطال أوروبا وكأس الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.