تنظيم مؤتمر “جودة مستدامة لوطن طموح”

الرياض- البلاد

برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تنظم المواصفات السعودية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الحالي ” المؤتمر الوطني للجودة في نسخته الثامنة ” تحت شعار “جودة مستدامة.. لوطن طموح”، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 متحدثاً يناقشون خلال 16 جلسة 5 محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة في رؤية المملكة 2030، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مثل تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول، كما يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وكذلك الجودة في ريادة الأعمال والقطاع الثالث، فضلاً عن مناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي والتوجهات المستقبلية في الجودة.

وأكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن المؤتمر يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وسعياً إلى ترسيخ وتعزيز ثقافة الجودة، لافتاً إلى أن المملكة حققت الريادة في مجال الجودة في قطاعات مختلفة.

ويركز المؤتمر على الإبداع والابتكار كقيمتين محفزتين وممكنتين لتطبيق الجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى إبراز دور الشباب في تحقيق الجودة والتميز في مختلف المجالات، حيث تم تخصيص العديد من المحاور التي تعزز هذا الجانب.