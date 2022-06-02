المملكة واليونان تعززان الشراكة الاستراتيجية

الرياض – البلاد

بنتائج قوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري، اختتمَ وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له أمس، زيارةً رسميةً إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، عقد خلالها عددًا من اللقاءات مع عدد من المسؤولين اليونانيين، بحثت مجموعة من الموضوعات لزيادة وتعميق التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وقد استهلَ الزيارةَ بلقاء دولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية (اليونان) كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكدَ الجانبان أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطوير وتنمية التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وعقدَ المهندسُ الفالحُ – خلال الزيارة- لقاءاتٍ ثنائيةً مع المسؤولين اليونانيين؛ شملت وزير التطوير والاستثمار أدونيس جورجاديس، ووزير الحوكمة الرقمية كيرياكوس بييراكاكيس، ووزير السياحة فاسيليوس كيكيلياس، ووزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية لوانيس بلاكيوتاكيس، ونائب وزير خارجية اليونان للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجويانيس، حيث بحث خلال هذه اللقاءات فرص توسيع الشراكات الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.

وقال وزير الاستثمار في تصريح بهذه المناسبة:” إنَّ زيارتنا – اليوم- لليونان تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتقوية وتعميق الشراكة السعودية – اليونانية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية وغيرها من المجالات”.



وأضاف:” بحثتُ مع شركائنا وأصدقائنا في اليونان عددًا من البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتتيحُ هذه الزيارة الفرصةَ للشركات السعودية واليونانية بحث الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتطويرها سواء في المملكة أم اليونان”.

وأردف قائلاً: “بحثتُ مع الجانب اليوناني في إطار أعمال الاجتماع الخامس للجنة السعودية – اليونانية المشتركة، فرص توسيع شراكتنا الإستراتيجية في المجالات كافة،وخاصة التجارية والاستثمارية”.

وخلال الزيارة، انعقدت أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية السعودية – اليونانية المشتركة برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ونائب وزير خارجية اليونان للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجويانيس؛ لبحث سبل تطوير العلاقات في جميع المجالات؛بما فيها التجارية والاستثمارية بين المملكة واليونان.

كما عُقِدَ على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني، إذْ شهدت أعمال المنتدى جَلَسَاتٍ ناقشت عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين في مجالات الطاقة والبناء والابتكار والأغذية الزراعية والنقل البحري والسياحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات للاستثمار في البلدين.

وأُقيم خلال الزيارة اجتماع الطاولة المستديرة للنقل البحري بحضور عدد من الشركات السعودية واليونانية الرائدة في هذا المجال لبحث فرص التعاون في هذا القطاع.

من جانب أخر، عقدَ مجلسُ الأعمال السعودي – اليوناني اجتماعَه الأول بمشاركة اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية، تخلَّلته اجتماعاتٌ بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث تطوير المشاريع والشراكات القائمة وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة؛منها الطاقة والسياحة والرياضة والثقافة والزراعة والبيئة والتجارة والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل،وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.