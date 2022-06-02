الإلكترونيات والأطعمة تتصدران ارتفاع الأسعار

جدة – البلاد

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية حوالي 10.97 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 28 مايو المنتهي، مقارنة بنحو 8.81 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووفقا للتقرير الأسبوعي ﻟ”عمليات نقاط البيع” الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 139.38 مليون عملية.

والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها. وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع “التعليم” المنخفض بـ10%.

وتصدر قطاع “الأجهزة الإلكترونية والكهربائية” وقطاع الأطعمة القطاعات من حيث الارتفاع بنسبة 69%، ثم قطاع “الملابس والأحذية” بـ38%.

وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 28 مايو، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.36 مليار ريال، ما يمثل 31% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ1.68 مليار ريال.