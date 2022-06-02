الأرجنتين تحصد كأس الأبطال “فايناليسما” على حساب إيطاليا

حقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس الأبطال “فايناليسما 2022” أمام نظيره الإيطالي بالفوز 3-0 في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن الأربعاء 1 يونيو.

سجل ثلاثية الأرجنتين، لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28، وأنخيل دي ماريا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم البديل باولو ديبالا في آخر أنفاس المباراة

تجمع مباراة كأس الأبطال “فايناليسما” بين بطل قارة أوروبا وبطل قارة أمريكا الجنوبية، وقد أقيمت منها نسختين فقط، وفي 2022 نُظّمت النسخة الثالثة.

لعبت الأرجنتين كأس الأبطال في نسخة 2022 بصفتها حاملة لقب كوبا أميركا العام الماضي 2021، وكذلك إيطاليا التي أحرزت لقب كأس أمم أوروبا 2020.

وبات المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأبطال “فايناليسما” بواقع لقبين، إذ أحرز لقب عام 1993 أمام الدنمارك.

فيما كانت النسخة الأولى من كأس الأبطال “فايناليسما” في عام 1985 وفازت بها فرنسا بطلة أوروبا على حساب الأوروغواي بطلة أمريكا الجنوبية.