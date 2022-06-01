4 مليارات ريال لمساهمي تصفية “شاطئ القطيف”

الرياض – البلاد

أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” إفراغ أرض مساهمة “شاطئ القطيف” بالمنطقة الشرقية، وتسلمت أكثر من 4 مليارات ريال لمصلحة المساهمين، في أكبر صفقة عقارية هذا العام.

وتواصل “تصفية” أعمالها خلال الفترة المقبلة، لسرعة صرف وإيداع المبالغ للمساهمين، بينما يستمر العمل على باقي المساهمات لإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكانت “تصفية” قد نجحت في بيع أرض “شاطئ القطيف”، في مزاد “مسك تاروت” بمبلغ تجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ مجموع مساحة الأراضي المباعة في المزاد أكثر من 5 ملايين متر مربع.

ونجحت جهود “تصفية” في الوصول إلى رقم قياسي للتصفيات وتجاوز إجمالي المبالغ التي عملت على إعادتها لمصلحة المساهمين 15 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي مشاري العنزي، أنه استفاد أكثر من 40 ألف مساهم من المبالغ التي حققتها “تصفية” منذ تشكيلها، لافتا إلى أن موقع “تصفية” يتضمن المعلومات كافة عن المساهمات سواء البحث عن المستحقات واسم المساهمة، حيث تعود الأموال لمستحقيها بعد الإفراغ وتسلم المبالغ من المشتري.

ومؤخرا كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن أرقامها للعام 2021؛ حيث أنهت 44 مساهمة، صرفت على إثرها حقوقًا مالية تصل قيمتها إلى نحو 1.4 مليار ريال، لمصلحة 4,533 مساهماً.

وقامت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” باتخاذ 409 قرارات خلال 48 اجتماعاً، وأنهت 44 مساهمة، وباعت نحو 2.28 مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة بنحو 259.47 مليون ريال.

وذكرت اللجنة أن هذه الإنجازات للعام 2021 تحققت بعد أن قامت بمهماتها القانونية؛ المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ ففي الجوانب القانونية أعدت اللجنة 355 دراسة قانونية، وكسبت 117 حُكماً لمصلحة المساهمين، وحصلت 19 سنداً تنفيذيًا بقيمة نحو 186.83 مليون ريال تمثل حقوق المساهمين، كما جرى إصدار 34 سندًا تنفيذيًا على أصحاب بعض المساهمات العقارية.