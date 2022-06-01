واشنطن تحذر من التصعيد في أوكرانيا

واشنطن – البلاد

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من التصعيد في الحرب الروسية – الأوكرانية، مبينة أن الأيام القليلة المقبلة تشكل محطات فاصلة وحاسمة، بينما أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء. في وقت اعتبر الاتحاد الإفريقي، أن حصار روسيا للموانئ الأوكرانية يمهد الطريق لـ”سيناريو كارثي”.

وقال رئيس أركان الجيش الأمريكي، مارك ميلي: إن بلاده على تواصل مع كييف لتجنب التصعيد، موضحا وفقا لقناة “فوكس نيوز”، أن خطر التصعيد الروسي على الأراضي الأوكرانية كبير، بسبب دعم بلاده لكييف بالسلاح، مشيراً إلى أن واشنطن تدير الصراع الروسي الأوكراني بعناية، كما شدد على أنه من الضروري الحفاظ على اتصال دائم مع كييف، لضمان إدارة نشطة للمخاطر.

وتسعى موسكو التي حققت قواتها تقدماً خلال الفترة الماضية، للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، لأن من شأن تلك الخطوة أن تمهد الطريق على الأرجح للسيطرة على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق، كما تفتح المجال للسيطرة على إقليم دونباس المهم، بشكل تام، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب، حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بحث في البحرين الملف الأوكراني، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى، منوها إلى أن بلاده ستضمن عبور السفن الأوكرانية المحملة بالغذاء، مضيفاً: “إذا حلت مسألة نزع الألغام فيمكن حينها القول للغرب إن روسيا تستطيع ضمان عبور السفن من الموانئ الأوكرانية دون عوائق”، محملا الدول الغربية مسؤولية التسبب بالكثير من المشاكل المصطنعة عبر إغلاق موانئ البلاد، أمام السفن الروسية وتعطيل السلاسل اللوجستية والمالية. وقال: “عليهم التفكير جدّيا بما هو أهم بالنسبة إليهم، ألا وهو القيام بحملة علاقات عامة مرتبطة بمشكلة أمن الغذاء أو اتّخاذ خطوات ملموسة لحل المشكلة”. إلى ذلك، حذر رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال، من حصار روسيا للموانئ الأوكرانية، معتبراً أنه يمهد الطريق لـ “سيناريو كارثي”. وقال في كلمة ألقاها أمام قادة الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، أمس: إن هناك نقصا واسع النطاق للسلع وارتفاع الأسعار في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدا أن وقف صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود أمر يدعو للقلق بالنسبة لقارة تضم 282 مليون شخص يعانون من نقص التغذية، مشيرا إلى أن سعر الأسمدة في جميع أنحاء إفريقيا تضاعف ثلاث مرات بالفعل مقارنة بعام 2021.

وأوضح أنه وفقا لبعض التقديرات، سينخفض إنتاج الحبوب في إفريقيا بنسبة 20 إلى 50 % هذا العام. وقال: “نود بذل كل الجهود الممكنة لتحرير مخزون الحبوب المتاح وضمان النقل والوصول إلى الأسواق”، فيما شدد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على أن الاتحاد لا يدخر جهداً لتحرير الصادرات الأوكرانية عبر البر واستكشاف طرق بحرية بديلة.