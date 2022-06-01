موسم جدة يقدم دورات تدريبية متخصصة في الغوص

جدة – البلاد

يستقبل “نادي جدة لليخوت” زواره يومياً بالعديد من البرامج والفعاليات والأنشطة من بينها دورات متخصصة للغواصين لتطوير من مهاراتهم بالإضافة إلى تجربة الغوص للهواة تخوّل لهم الحصول على رخصة “الغوص” التي تمنح من منظمة SSI الدولية المعتمدة من الإتحاد السعودي للغوص والرياضات البحرية، وتتميز هذه الدورات بوجود مدربين غواصين محترفين ومرشدين يقدمون المعرفة للمتقدمين طوال الرحلات البحرية .

وتشمل الرحلات التي يوفرها نادي جدة لليخوت تجربة رحلة الصيد السياحية الممتعة وتجارب الغوص لإستكشاف الشعب المرجانية والاستمتاع برحلة بحرية لا تنسى وتتضمن فترة تمتد من يوم إلى 6 أيام كدورات متخصصة لغوص “السكوبا” وتصل أعلى نقطة من الغوص إلى 100م وتتضمن دورات التخصص لغوص السكوبا على الغوص العميق والغوص الليلي والطفو المثالي والإجهاد والإنقاذ بالإضافة إلى دورات مخصصة للملاحة ومعرفة مكامنها .

وتهدف هذه التجربة إلى خوض مغامرات استثنائية بين حطام السفن التي تعود إلى مئات السنين ومشاهدة الشعب المرجانية واستكشاف علم البحار، وتقام هذه الدورات المتخصصة من قبل فريق متخصص في نادي جدة لليخوت، وتلعب الدورات البحرية دوراً بارزاً في التعرف على الهوية البحرية التي يختزلها موسم جدة .