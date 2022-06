رسميًا: ريدبيرد يستحوذ على ميلان

أعلن نادي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم انتقال ملكيته من صندوق “إليوت” الأمريكي إلى صندوق “ريدبيرد” في بيان رسمي الأربعاء 1 يونيو.

وبحسب البيان المنشور، استحوذ صندوق “ريدبيرد” على ملكية ميلان مقابل مليار و200 ألف يورو، مع احتفاظ “إليوت” بنسبة قليلة من أسهم النادي.

بذلك تنتهي حقبة ميلان مع “إليوت” الذي استحوذ على النادي في 2018 من المُلّاك الصينيين، إثر تعثرهم في سداد ديون مستحقة لدى الصندوق.

صندوق “ريدبيرد” الأمريكي يمتلك نحو 85% من أسهم نادي تولوز الفرنسي، كما لديه نسبة بنحو 10% من أسهم نادي ليفربول الإنجليزي.

وبصفة عامة يحظى “ريدبيرد” بخبرة واسعة في إدارة الأصول الرياضية، ويمتلك أيضًا عدة أندية في الدوري الأمريكي لكرة السلة، والكريكيت.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG

RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh

— AC Milan (@acmilan) June 1, 2022