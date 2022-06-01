“بساط الريح” نافذة ثقافية وفنية تبرز المواهب الوطنية في موسم جدة

جدة-

يمثل معرض “بساط الريح” ضمن فعاليات موسم جدة نافذة ثقافية وفنية تبرز تراث المملكة ومعالمها والمواهب الفنية التي يجسدها أبناءها وبناتها من الشباب والشابات بأعمالهم ومواهبهم المتعددة.

ويستقبل “بساط الريح” زوار موسم جدة عبر 5 موافذ تطل على أرجاء المعرض من مختلف مناطق المملكة الجغرافية لتشكل أبواب ترتكز على معالم مناطق المملكة بديكورات وتصاميم تعكس التراث السعودي الغني تمتزج فيه ثقافات المناطق المختلفة.

فما بين نقش السدو والقط العسيري والأبواب النجدية والروشن والزخارف والديكورات المخملية يجد الزائر نفسه أمام معرض من الإبداع والفكر والجمال الذي يجتمع تحت سقف واحد في سوبر دوم.

ويمثل مشروع “أنا جزء” تسخيراً للفن لدعم الإنسانية حيث توزع 31 مجسم متماثلاً على 28 فنان تشكيلي جسد كل منهم إبداعه عليه ليظهر مختلفاً في تفاصيله وجاذباً لزوار المعرض الذي يستقبل زواره بالفترة من 31 مايو إلى 4 من يونيو .