برنت يلامس 124 دولاراً

عواصم – وكالات

قفزت أسعار النفط مجددا، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام، ضمن حزمة عقوبات جديدة هي السادسة التي يفرضها الغرب على روسيا، وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: إن الخطوة ستشمل على الفور 75% من واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو القادم التي حان أجلها أمس الثلاثاء، أكثر من 2.31 دولار أي 1.9% إلى 123.98 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس الماضي ، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل.

وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدما رئيسا للنفط الروسي .

وأكد الاتفاق على أن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي يتم تسليمها من روسيا إلى الدول الأعضاء، مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خط الأنابيب، مشيرا إلى أنه في حالة “الانقطاعات المفاجئة” للإمدادات، سيتم إدخال “إجراءات طارئة” لضمان أمن الإمدادات.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن هذا الاستثناء المؤقت يغطي النفط الروسي المتبقي الذي لم يتم حظره بعد، موضحة أن الإعفاء المؤقت مُنح حتى يتسنى للمجر، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك – جميعها متصلة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب – الوصول إلى النفط الذي لا يمكنهم استبداله بسهولة.

وتمثل واردات الاتحاد الأوروبي من النفط نحو 36%.

وعلى ضوء الأزمة، حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لموقع شبيغل الإخباري الألماني: إن أوروبا قد تواجه نقصا في الوقود هذا الصيف بسبب الشح في أسواق النفط، وقال:” عندما يبدأ موسم العطلات الرئيس في أوروبا والولايات المتحدة، سيرتفع الطلب على الوقود. وعندها يمكن أن نشهد نقصا، على سبيل المثال في الديزل أو البنزين أو الكيروسين، خاصة في أوروبا”.