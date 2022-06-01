السعودية تشارك في قمة مجتمع المعلومات

الرياض – البلاد

شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، في افتتاح فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المقام بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار “تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة”؛ بحضور المندوب الدائم للمملكة في جنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

وتهدف المملكة من المشاركة فيه إلى تعزيز مكانتها الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إبراز جهودها وإنجازاتها في الملفات المطروحة للنقاش ضمن أعمال المنتدى، حيث تُعد المملكة شريكاً استراتيجياً لتحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، ولاعباً أساسياً في تعزيز ثقافة التميز والإبداع في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن ذلك الاهتمام تجسد في إطلاق العديد من البرامج والمشاريع من خلال رؤية المملكة 2030، التي جعلت الاستدامة ضمن محاورها الرئيسة للارتقاء بالمستقبل، حيث أطلقت المملكة عددًا من مشاريع بناء المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة كمشروع مدينة “ذا لاين” ومشروع مدينة “أوكساجون”، التي ستعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتتبنى التقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتسخير البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية لهذه المدن”.