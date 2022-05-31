الرياضة

شاهد: الوداد يهزم الأهلي ويحصد دوري أبطال إفريقيا

محمد ابو الوفاaccess_time1 / ذو القعدة / 1443 هـ      31 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
الوداد يفوز على الأهلي

حصد الوداد الرياضي المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا بفوزه أمام الأهلي المصري 2-0 الاثنين 30 مايو في ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء.

 

انتهى الشوط الأول بتفوق الوداد 1-0 عن طريق اللاعب المغربي زهير المترجي في الدقيقة 15، وفي الدقيقة 48 عاد نفس اللاعب ليضيف الثاني.

 

وأضاف الوداد اللقب الثالث تاريخيًا على مستوى دوري أبطال إفريقيا بعد نسختي عامي 1992 ضد الهلال السوداني، و2017 ضد الأهلي المصري.

 

وعاد الوداد ليحرز اللقب الثالث على حساب الأهلي من جديد في النسخة الحالية 2021-2022، ليكرس عقدته ضد المارد الأحمر مرتين في 6 سنوات.

 

m.abo.elwafa

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