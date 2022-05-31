ريال مدريد ينقضّ على رافائيل لياو

كثّفت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني اتصالاته للتعاقد مع جناح ميلان الإيطالي، رافائيل لياو (22 عامًا) في الميركاتو الصيفي للعام الحالي 2022.

طبقًا لمصادر يومية “آس”، فإن ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد البرتغالي رافائيل لياو مع ميلان والمقدّر بـ150 مليون يورو.

حصد لياو جائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي 2021-2020 بعد أن قاد ميلان لحصد اللقب لأول مرة منذ 2010-2011.

وسجّل لياو 14 هدفًا بقميص ميلان في مجريات الموسم، فضلًا عن تقديم 14 تمريرة حاسمة، ليختم الموسم هدّافًا للفريق اللومباردي عن جدراة.

يتميز رافائيل لياو بالسرعة والمهارة في مركز الجناح الأيسر، وهو صاحب أفضل نسبة مراوغات بالدوري، كما يتمتع بحس تهديفي وتمريرات متقنة.

ينتهي عقد رافائيل لياو مع ميلان صيف 2024، ويصر ريال مدريد على التعاقد مع اللاعب الشاب في الميركاتو الحالي، عبر دفع قيمة الشرط الجزائي.

من المنتظر أن يظهر لياو في تشكيلة المنتخب البرتغالي التي تلعب الخميس المقبل أمام إسبانيا في مسابقة كأس الأمم الأوروبية 2022-2023.